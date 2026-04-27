lunes, 27 de abril de 2026

La Policía demoró a varias personas con antecedentes policiales y dos de ellas registraron pedidos de localización activos

Ayer 26-04-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada – G.R.I.M. III y V- realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, en diferentes procedimientos, demoraron a seis hombres y secuestraron una motocicleta.    

Primeramente, efectivos del – G.R.I.M. V-, pasadas las 00:30 horas, recorriendo la calle Nicaragua y Avenida Maipú, divisaron a una persona observando los vehículos estacionados y los domicilios, causando intranquilidad en la zona, siendo identificado de 26 años de edad, quien, además, tras las primeras averiguaciones, registro poseer un pedido de búsqueda y localización activo, siendo demorado.

También, el mismo personal, siendo las 02:00 horas aproximadamente por calles Los Charrúas y Los Calchaquíes, identificaron y demoraron a un hombre de 33 años de edad, quien tras las primeras averiguaciones registro antecedentes policiales, además, se encontraba observando detenidamente los domicilios de la zona.

Además, cerca de las 02:30 horas, personal del – G.R.I.M. III- encontrándose por Avenida Gobernador Ruiz y calle Pampin, observaron a un joven circulando a bordo de una motocicleta realizando maniobras peligrosas, poniendo en riesgo su vida y la de terceros, por lo que tras ser identificado de 21 años de edad y al no contar con las documentaciones que acrediten la propiedad del rodado, fue secuestrado y el mismo demorado.   

De igual forma, el – G.R.I.M. V-, pasadas 03:30 horas, tras ser alertados por el -S.I.S. 911- acerca de dos personas causando disturbios en la vía pública por Avenida Maipú y calle Nicaragua, dirigiéndose de manera inmediata y al llegar visualizaron a dos hombres, identificados de 23 y 33 años de edad, molestando a los transeúntes bajo los efectos de algún tipo de sustancia, siendo demorados, además, uno de ellos, en las primeras averiguaciones, poseía tres pedidos de búsqueda y localización activos.

Por último, cerca de las 18:00 horas, personal del -G.R.I.M. V- por Av. Maipú y calle Los Guaraníes, procedieron a la identificación de un joven mayor de edad, quien se encontraba observando detenidamente los domicilios de la zona y además, tras las primeras averiguaciones poseía una prohibición de salida de la provincia, siendo demorado.     

Los demorados y el rodado secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.