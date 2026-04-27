La Policía demoró a varias personas con antecedentes policiales y dos de ellas registraron pedidos de localización activos

Primeramente, efectivos del –
G.R.I.M. V-, pasadas las 00:30 horas, recorriendo la calle Nicaragua y Avenida
Maipú, divisaron a una persona observando los vehículos estacionados y los
domicilios, causando intranquilidad en la zona, siendo identificado de 26 años
de edad, quien, además, tras las primeras averiguaciones, registro poseer un
pedido de búsqueda y localización activo, siendo demorado.
También, el mismo personal,
siendo las 02:00 horas aproximadamente por calles Los Charrúas y Los
Calchaquíes, identificaron y demoraron a un hombre de 33 años de edad, quien
tras las primeras averiguaciones registro antecedentes policiales, además, se
encontraba observando detenidamente los domicilios de la zona.
Además, cerca de las 02:30 horas,
personal del – G.R.I.M. III- encontrándose por Avenida Gobernador Ruiz y calle
Pampin, observaron a un joven circulando a bordo de una motocicleta realizando
maniobras peligrosas, poniendo en riesgo su vida y la de terceros, por lo que
tras ser identificado de 21 años de edad y al no contar con las documentaciones
que acrediten la propiedad del rodado, fue secuestrado y el mismo
demorado.
De igual forma, el – G.R.I.M. V-,
pasadas 03:30 horas, tras ser alertados por el -S.I.S. 911- acerca de dos
personas causando disturbios en la vía pública por Avenida Maipú y calle
Nicaragua, dirigiéndose de manera inmediata y al llegar visualizaron a dos
hombres, identificados de 23 y 33 años de edad, molestando a los transeúntes
bajo los efectos de algún tipo de sustancia, siendo demorados, además, uno de
ellos, en las primeras averiguaciones, poseía tres pedidos de búsqueda y
localización activos.
Por último, cerca de las 18:00
horas, personal del -G.R.I.M. V- por Av. Maipú y calle Los Guaraníes,
procedieron a la identificación de un joven mayor de edad, quien se encontraba
observando detenidamente los domicilios de la zona y además, tras las primeras
averiguaciones poseía una prohibición de salida de la provincia, siendo
demorado.
Los demorados y el rodado
secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a las
correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los
tramites de rigor en cada caso.