En diferentes procedimientos demoran a un sujeto y recuperan una bicicleta robada

El primero de los procedimientos
lo realizaron los mencionados policías, en inmediaciones de Av. IV Centenario y
calle Ibera, cuando demoraron a un sujeto -mayor de edad-, que se encontraba
promoviendo desorden en la vía pública.
De igual forma, en cercanías de
Av. J.R. Vidal y calle Neuquén, observan que se encontrarían dos sujetos de
identidad desconocida ocultos entre la maleza, del descampado denominado
resero, desarmando lo que aparentemente sería un rodado de tipo bicicleta,
quienes al notar la presencia policial emprendieron huida del lugar,
aprovechando la espesa vegetación.
Ante tal circunstancia,
procedieron al secuestro de una bicicleta -marca Top mega- (desarmada), rodado
el cual posteriormente se determinó que registraba pedido de secuestro por
hallarse denunciada como sustraída en jurisdicción de la comisaría primera de
capital.
El demorado junto a la bicicleta
recuperada fueron trasladados a la Comisaría séptima urbana, donde se prosigue
con los tramites que corresponden.