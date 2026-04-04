sábado, 4 de abril de 2026

En diferentes procedimientos demoran a un sujeto y recuperan una bicicleta robada

En la jornada de ayer 03-04-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional – Destacamento San Marcos, en diferentes procedimientos realizados, demoraron a un sujeto que se encontraba promoviendo desorden en la vía pública y recuperaron una bicicleta que fuera denunciada como sustraída.

El primero de los procedimientos lo realizaron los mencionados policías, en inmediaciones de Av. IV Centenario y calle Ibera, cuando demoraron a un sujeto -mayor de edad-, que se encontraba promoviendo desorden en la vía pública.

De igual forma, en cercanías de Av. J.R. Vidal y calle Neuquén, observan que se encontrarían dos sujetos de identidad desconocida ocultos entre la maleza, del descampado denominado resero, desarmando lo que aparentemente sería un rodado de tipo bicicleta, quienes al notar la presencia policial emprendieron huida del lugar, aprovechando la espesa vegetación.

Ante tal circunstancia, procedieron al secuestro de una bicicleta -marca Top mega- (desarmada), rodado el cual posteriormente se determinó que registraba pedido de secuestro por hallarse denunciada como sustraída en jurisdicción de la comisaría primera de capital.

El demorado junto a la bicicleta recuperada fueron trasladados a la Comisaría séptima urbana, donde se prosigue con los tramites que corresponden.