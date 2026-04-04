Tras varios allanamientos secuestran una planta de marihuana y elementos de dudosa procedencia, hay un demorado

Los distintos procedimientos los
concretaron en el Barrio Patono de esta ciudad, donde se procedió al secuestro
de diversos elementos de interés para la causa, los cuales guardan relación con
el hecho que se investiga, Asimismo, a la aprehensión de un hombre de 45 años
de edad -alias Pela- quien estaría involucrado en varios hechos delictivos.
Cabe mencionar que, en la
oportunidad se halló una planta de importante tamaño, con características tipo
cannabis sativa, por lo que se solicitó la colaboración de la Dirección de
Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes una vez en el lugar y tras realizar
el test orientativo, detectaron que se trataba efectivamente de planta de
marihuana, por ello fue incautada conforme a la normativa vigente.
Al respecto, el aprehendido y los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente, continuándose además con las diligencias de rigor.