sábado, 4 de abril de 2026

Tras varios allanamientos secuestran una planta de marihuana y elementos de dudosa procedencia, hay un demorado

En horas de la tarde de ayer 04-04-26, personal de la Unidad Especial Antiarrebato, en forma conjunta con efectivos de la Comisaría Séptima Urbana, en colaboración con la Unidad Fiscal interviniente, en el marco de un oficio judicial en trámite diligenciaron una serie de allanamientos, logrando hallar e incautar una planta de marihuana, el secuestro de varios elementos vinculados a la causa y la aprehensión de un hombre.

Los distintos procedimientos los concretaron en el Barrio Patono de esta ciudad, donde se procedió al secuestro de diversos elementos de interés para la causa, los cuales guardan relación con el hecho que se investiga, Asimismo, a la aprehensión de un hombre de 45 años de edad -alias Pela- quien estaría involucrado en varios hechos delictivos.

Cabe mencionar que, en la oportunidad se halló una planta de importante tamaño, con características tipo cannabis sativa, por lo que se solicitó la colaboración de la Dirección de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes una vez en el lugar y tras realizar el test orientativo, detectaron que se trataba efectivamente de planta de marihuana, por ello fue incautada conforme a la normativa vigente.

Al respecto, el aprehendido y los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente, continuándose además con las diligencias de rigor.