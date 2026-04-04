sábado, 4 de abril de 2026

Joven motociclista murió tras un siniestro vial en Itatí

En horas de la siesta de ayer 03-04-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Itati, habrían tomado conocimiento de un siniestro vial, el cual tuvo como protagonistas a un vehículo automotor y una motocicleta, donde una persona perdió la vida y otras dos resultaron lesionadas.

Según la información preliminar obtenida, el siniestro se registró cerca de las 13:30 horas en inmediaciones de la Ruta Nacional N° 12 a la altura del kilómetro 1090 aproximadamente (acceso a la localidad), en el cual por causas y circunstancias que se investigan habrían colisionado un automóvil -marca Ford Fiesta- conducido por un hombre de 64 años de edad, acompañado de una mujer de 61 años de edad y una motocicleta -marca Mondial 110cc.- guiada por un joven de apellido Bergara de 23 años de edad, quien tenía como acompañantes una mujer de 21 años de edad y un menor de 3 años de edad.

A consecuencia del mismo, los ocupantes del rodado, fueron rápidamente auxiliados y trasladados al hospital Escuela y Hospital Juan Pablo II de la Ciudad de Corrientes, donde se determinó que tanto la mujer como el menor poseen lesiones de diversa consideración, en tanto, el conductor de la motocicleta falleció camino al nosocomio.

En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes, dando intervención a la Unidad Fiscal en turno, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.