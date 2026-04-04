Joven motociclista murió tras un siniestro vial en Itatí

Según la información preliminar
obtenida, el siniestro se registró cerca de las 13:30 horas en inmediaciones de
la Ruta Nacional N° 12 a la altura del kilómetro 1090 aproximadamente (acceso a
la localidad), en el cual por causas y circunstancias que se investigan habrían
colisionado un automóvil -marca Ford Fiesta- conducido por un hombre de 64 años
de edad, acompañado de una mujer de 61 años de edad y una motocicleta -marca
Mondial 110cc.- guiada por un joven de apellido Bergara de 23 años de edad, quien
tenía como acompañantes una mujer de 21 años de edad y un menor de 3 años de
edad.
A consecuencia del mismo, los
ocupantes del rodado, fueron rápidamente auxiliados y trasladados al hospital
Escuela y Hospital Juan Pablo II de la Ciudad de Corrientes, donde se determinó
que tanto la mujer como el menor poseen lesiones de diversa consideración, en
tanto, el conductor de la motocicleta falleció camino al nosocomio.
En el lugar se realizaron las
diligencias correspondientes, dando intervención a la Unidad Fiscal en turno,
continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.