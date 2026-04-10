viernes, 10 de abril de 2026

En diferentes procedimientos demoran a tres hombres por causar disturbios en la vía pública

En la jornada de ayer 09-04-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, en diferentes procedimientos, demoraron a tres hombres por causar disturbios en la vía pública.

El primer procedimiento fue realizado por calle Malvinas Argentinas y Pasaje Las Flores, donde observaron a un hombre, molestando a los transeúntes del lugar, por lo que, tras ser identificado como mayor de edad, el mismo no supo justificar su accionar, siendo demorado.

De igual forma, encontrándose por calles Neuquén y Gbor. Velazco, procedieron a la demora de un hombre mayor de edad, quien causaba disturbios en la zona.

 Por último, por Avenida Ibera y calle Igarzabal, identificaron y demoraron a un hombre mayor de edad, quien se encontraba molestando a los vecinos de la zona, por lo que fue demorado.     

Las personas demoradas fueron trasladadas a la comisaria jurisdiccional correspondiente, donde se continuaron con los tramites al respecto.