viernes, 10 de abril de 2026

En operativos de prevención la Policía demoró a varias personas y secuestró tres armas blancas

En la jornada de ayer 09-04-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. 1, 2 y 5- realizando sus patrullajes específicos en el ámbito de esta ciudad capital, realizaron diferentes procedimientos, donde demoraron a varias personas y secuestraron armas blancas.  

El primer procedimiento fue realizado cerca de las 11:30 horas, cuando los efectivos del -G.R.I.M. I- hallándose por Avenida 3 de abril y calle Atienza, divisaron a dos personas observando el interior de los vehículos estacionados en el lugar, por lo que, al ser identificados como hombres de mayores de edad, quienes, tras las primeras averiguaciones, resultaron poseer antecedentes policiales, siendo demorados.

Seguidamente, pasadas las 12:30 horas, el personal del -G.R.I.M. V- encontrándose por calle Ricardo Gutiérrez y Facundo Quiroga, identificaron a un hombre mayor de edad, quien observaba detenidamente los domicilios de la zona, sin poder justificar su presencia en el lugar fue demorado.

También, el -G.R.I.M. II- recorriendo por inmediaciones de la calle Verona S/N, observaron e identificaron a dos hombres de 18 y 39 años de edad, quienes merodeaban la zona y además, entre sus pertenencias llevaban un arma blanca – cuchillo-, siendo demorados posteriormente.

Además, el personal del -G.R.I.M. V- alrededor de las 15:00 horas, recorriendo por calles Neruda y Alta Gracia, demoraron a un joven – alias Topito, mayor de edad- quien, al ser identificado, entre sus pertenencias poseía dos cuchillos, los cuales no supo justificar su procedencia ni accionar.

Por último, siendo las 17:00 horas aproximadamente, efectivos del -G.R.I.M. II-, tras ser alertados por el S.I.S. 911, acerca de un hombre causando disturbios en la vía pública por calle Santa Rosa y Pasaje Garrido, por lo que, de manera inmediata acudieron al lugar e identificaron a un hombre de 33 años de edad, quien no supo justificar su accionar, siendo demorado.

Los demorados fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales correspondientes, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.