En operativos de prevención la Policía demoró a varias personas y secuestró tres armas blancas

El primer procedimiento fue
realizado cerca de las 11:30 horas, cuando los efectivos del -G.R.I.M. I-
hallándose por Avenida 3 de abril y calle Atienza, divisaron a dos personas
observando el interior de los vehículos estacionados en el lugar, por lo que,
al ser identificados como hombres de mayores de edad, quienes, tras las
primeras averiguaciones, resultaron poseer antecedentes policiales, siendo
demorados.
Seguidamente, pasadas las 12:30
horas, el personal del -G.R.I.M. V- encontrándose por calle Ricardo Gutiérrez y
Facundo Quiroga, identificaron a un hombre mayor de edad, quien observaba
detenidamente los domicilios de la zona, sin poder justificar su presencia en
el lugar fue demorado.
También, el -G.R.I.M. II-
recorriendo por inmediaciones de la calle Verona S/N, observaron e
identificaron a dos hombres de 18 y 39 años de edad, quienes merodeaban la zona
y además, entre sus pertenencias llevaban un arma blanca – cuchillo-, siendo
demorados posteriormente.
Además, el personal del -G.R.I.M.
V- alrededor de las 15:00 horas, recorriendo por calles Neruda y Alta Gracia,
demoraron a un joven – alias Topito, mayor de edad- quien, al ser identificado,
entre sus pertenencias poseía dos cuchillos, los cuales no supo justificar su
procedencia ni accionar.
Por último, siendo las 17:00
horas aproximadamente, efectivos del -G.R.I.M. II-, tras ser alertados por el
S.I.S. 911, acerca de un hombre causando disturbios en la vía pública por calle
Santa Rosa y Pasaje Garrido, por lo que, de manera inmediata acudieron al lugar
e identificaron a un hombre de 33 años de edad, quien no supo justificar su
accionar, siendo demorado.
Los demorados fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales correspondientes, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.