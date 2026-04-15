En diferentes procedimientos la Policía demoró a tres jóvenes por merodeo

El procedimiento lo concretaron
los citados efectivos, cuando encontrándose en inmediaciones de las calles
Viedma y 2 de Abril, cerca de las 09:30 horas, divisaron e identificaron a un
hombre de 38 años de edad, quien observaba los vehículos estacionados del
lugar, por lo que, al no poder justificar su accionar fue demorado.
Posteriormente, pasadas las 11:30
horas, recorriendo las calles Chubut y Arequipa, divisaron a un joven
observando detenidamente los domicilios, tras ser identificado de 25 años de
edad y al no justificar su presencia en la zona, procedieron a su demora.
Por último, siendo las 12:00
horas aproximadamente, hallándose por calles Arequipa y Centeno, fueron
alertados por un transeúnte acerca de una persona ocasionando disturbios en la
vía pública, por lo que, realizaron recorridas en las inmediaciones, logrando
visualizar e identificar a un joven de 22 años, molestando y con similares
características a las aportadas, por lo que fue demorado.
Las personas fueron trasladadas a
la Comisaria Séptima Urbana, donde se continuaron con los tramites al
respecto.