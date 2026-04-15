miércoles, 15 de abril de 2026

En diferentes procedimientos la Policía demoró a tres jóvenes por merodeo

En la mañana de ayer 14-04-26, efectivos policiales del Destacamento San Marcos, realizando sus labores de prevención, en diferentes procedimientos, demoraron a tres personas.

El procedimiento lo concretaron los citados efectivos, cuando encontrándose en inmediaciones de las calles Viedma y 2 de Abril, cerca de las 09:30 horas, divisaron e identificaron a un hombre de 38 años de edad, quien observaba los vehículos estacionados del lugar, por lo que, al no poder justificar su accionar fue demorado.

Posteriormente, pasadas las 11:30 horas, recorriendo las calles Chubut y Arequipa, divisaron a un joven observando detenidamente los domicilios, tras ser identificado de 25 años de edad y al no justificar su presencia en la zona, procedieron a su demora.

Por último, siendo las 12:00 horas aproximadamente, hallándose por calles Arequipa y Centeno, fueron alertados por un transeúnte acerca de una persona ocasionando disturbios en la vía pública, por lo que, realizaron recorridas en las inmediaciones, logrando visualizar e identificar a un joven de 22 años, molestando y con similares características a las aportadas, por lo que fue demorado.

Las personas fueron trasladadas a la Comisaria Séptima Urbana, donde se continuaron con los tramites al respecto.