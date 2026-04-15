Paso de los Libres: La Policía recuperó una moto robada

El procedimiento lo concretaron,
luego de haber tomado conocimiento de un ilícito ocurrido por calle Madariaga
al 1.700 aproximadamente, donde personas de identidad desconocida habrían
sustraído una motocicleta – marca Zanella ZB 110cc.-, por lo que, rápidamente
los citados efectivos iniciaron amplias labores de investigación conjuntamente
con sus pares de las Comisarias 1ra., y de la Mujer y el Menor, lo que
posibilito, hallar el rodado abandonado en proximidades al arroyo Yatay, más
precisamente en zona de vegetación, procediendo al secuestro preventivo.
La motocicleta recuperada fue puesta a disposición de la justicia y trasladada a la citada dependencia, donde se continuaron con las diligencias correspondientes.