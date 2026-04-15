Paso de los Libres: La Policía recuperó una moto robada

En la mañana de ayer 14-04-26, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito 3ra. De Paso de los Libres en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en relación a una causa que se investiga, luego de diversas labores investigativas, recuperaron una motocicleta denunciada como sustraída.

El procedimiento lo concretaron, luego de haber tomado conocimiento de un ilícito ocurrido por calle Madariaga al 1.700 aproximadamente, donde personas de identidad desconocida habrían sustraído una motocicleta – marca Zanella ZB 110cc.-, por lo que, rápidamente los citados efectivos iniciaron amplias labores de investigación conjuntamente con sus pares de las Comisarias 1ra., y de la Mujer y el Menor, lo que posibilito, hallar el rodado abandonado en proximidades al arroyo Yatay, más precisamente en zona de vegetación, procediendo al secuestro preventivo.

La motocicleta recuperada fue puesta a disposición de la justicia y trasladada a la citada dependencia, donde se continuaron con las diligencias correspondientes.