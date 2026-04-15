miércoles, 15 de abril de 2026

Goya: Recuperan elementos de construcción recientemente sustraídos

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Sexta de Goya, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar elementos recientemente sustraídos de una construcción y demoraron al presunto autor del hecho.

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de materiales y diversas herramientas de trabajo que se encontraba en una vivienda en construcción, ubicada en la zona del Puerto Boca de esta ciudad, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación, logrando hallar y recuperar estos elementos sustraídos, así mismo procedieron a la demora del presunto autor del hecho, un hombre mayor de edad.

El hombre y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.