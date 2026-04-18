sábado, 18 de abril de 2026

En distintos procedimientos demoran a dos jóvenes, uno tenía pedido de localización

Ayer 17-04-26, efectivos policiales del -G.R.I.M. V- y del Comando Patrulla, dependientes del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas, realizando sus labores especificas de prevención, en diferentes procedimientos demoraron a dos personas.

El primero de los procedimientos lo concretaron los efectivos del -G.R.I.M. V-, quienes cerca de las 01:00 horas, encontrándose por la Avenida Frondizi y calle Zibelman, divisaron a una persona observando detenidamente los vehículos estacionados en la zona, procediendo a su identificaron, resultando ser un joven de 20 años de edad, quien, tras las correspondientes averiguaciones registro antecedentes policiales y al no poder justificar su accionar fue demorado.  

De igual forma, personal del Comando Patrulla, alrededor de las 10:00 horas, recorriendo por calle Los Tulipanes identificaron a un joven de 23 años, quien se encontraba merodeando, sin poder justificar su presencia en la zona, además, tras las averiguaciones pertinentes, el mismo poseía un pedido activo de búsqueda y localización, por lo que fue demorado. 

Los demorados fueron trasladados a la comisaria jurisdiccional correspondientes, donde se continuaron con las diligencias al respecto en cada caso.