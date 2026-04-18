En distintos procedimientos demoran a dos jóvenes, uno tenía pedido de localización

El primero de los procedimientos
lo concretaron los efectivos del -G.R.I.M. V-, quienes cerca de las 01:00
horas, encontrándose por la Avenida Frondizi y calle Zibelman, divisaron a una
persona observando detenidamente los vehículos estacionados en la zona,
procediendo a su identificaron, resultando ser un joven de 20 años de edad,
quien, tras las correspondientes averiguaciones registro antecedentes
policiales y al no poder justificar su accionar fue demorado.
De igual forma, personal del
Comando Patrulla, alrededor de las 10:00 horas, recorriendo por calle Los
Tulipanes identificaron a un joven de 23 años, quien se encontraba merodeando,
sin poder justificar su presencia en la zona, además, tras las averiguaciones
pertinentes, el mismo poseía un pedido activo de búsqueda y localización, por
lo que fue demorado.
Los demorados fueron trasladados
a la comisaria jurisdiccional correspondientes, donde se continuaron con las
diligencias al respecto en cada caso.