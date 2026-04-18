sábado, 18 de abril de 2026

Golpe al narcomenudeo en el B° Dr. Montaña: La Policía desbarató un kiosco de drogas, hay tres personas detenidas

En la tarde de ayer 17-04-26, efectivos policiales de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado junto a sus pares del grupo de Policías de Alto Riesgo – P.A.R.-, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, diligenciaron una orden de allanamiento en el Barrio Dr. Montaña, donde secuestraron dosis de cocaína y marihuana, además de otras cosas. Por el hecho, dos personas fueron detenidas y una aprehendida.

El diligenciamiento del mandato judicial se llevo a cabo en una vivienda ubicada por calle Larrate y Alcorta, donde los citados efectivos hallaron 52 dosis y un envoltorio de mayor tamaño – tipo piedra- de una sustancia en polvo blanquecina, la cual, tras el correspondiente test orientativo resulto positivo para cocaína, también, 17 envoltorios de una sustancia de origen vegetal, la que al realizar el test orientativo, arrojo resultado positivo para marihuana, por lo que, bajo las formalidades legales, procedieron al secuestro de las mismas, junto a una balanza de precisión, dinero en efectivo, cinco teléfonos celulares, un posnet, entre otras cosas, los cuales guardarían vinculación con el hecho que se investiga. En el lugar, un hombre y una mujer – mayores de edad- fueron detenidos y una mujer – mayor de edad- fue aprehendida.

Al respecto, lo secuestrado junto a la aprehendida y los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.