Golpe al narcomenudeo en el B° Dr. Montaña: La Policía desbarató un kiosco de drogas, hay tres personas detenidas

El diligenciamiento del mandato
judicial se llevo a cabo en una vivienda ubicada por calle Larrate y Alcorta,
donde los citados efectivos hallaron 52 dosis y un envoltorio de mayor tamaño –
tipo piedra- de una sustancia en polvo blanquecina, la cual, tras el
correspondiente test orientativo resulto positivo para cocaína, también, 17
envoltorios de una sustancia de origen vegetal, la que al realizar el test
orientativo, arrojo resultado positivo para marihuana, por lo que, bajo las
formalidades legales, procedieron al secuestro de las mismas, junto a una
balanza de precisión, dinero en efectivo, cinco teléfonos celulares, un posnet,
entre otras cosas, los cuales guardarían vinculación con el hecho que se
investiga. En el lugar, un hombre y una mujer – mayores de edad- fueron
detenidos y una mujer – mayor de edad- fue aprehendida.
Al respecto, lo secuestrado junto a la aprehendida y los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.