La Policía demoró a un hombre con antecedentes policiales y secuestró una paleta de pádel

En la mañana de ayer 17-04-26, efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre y secuestraron un objeto de dudosa procedencia.
El procedimiento lo concretaron
cerca de las 11:00 horas, cuando los citados efectivos se encontraban en la
intersección de las Avenidas Teniente Ibañez y del IVº Centenario, lugar donde
divisaron a una persona observando el interior de los vehículos estacionados,
por lo que, fue identificado como un hombre de 44 años de edad, quien, en las
primeras averiguaciones registro poseer antecedentes policiales, además, se
procedió al secuestro preventivo de una paleta, la cual llevaba el mismo, sin
poder justificar su procedencia, siendo demorado.
El hombre y lo secuestrado fueron trasladados a la comisaria jurisdiccional, donde se continuaron con los tramites al respecto.