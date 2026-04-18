sábado, 18 de abril de 2026

La Policía demoró a un hombre con antecedentes policiales y secuestró una paleta de pádel

En la mañana de ayer 17-04-26, efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre y secuestraron un objeto de dudosa procedencia.

El procedimiento lo concretaron cerca de las 11:00 horas, cuando los citados efectivos se encontraban en la intersección de las Avenidas Teniente Ibañez y del IVº Centenario, lugar donde divisaron a una persona observando el interior de los vehículos estacionados, por lo que, fue identificado como un hombre de 44 años de edad, quien, en las primeras averiguaciones registro poseer antecedentes policiales, además, se procedió al secuestro preventivo de una paleta, la cual llevaba el mismo, sin poder justificar su procedencia, siendo demorado.

El hombre y lo secuestrado fueron trasladados a la comisaria jurisdiccional, donde se continuaron con los tramites al respecto.

  