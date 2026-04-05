En distintos procedimientos la Policía demoró a tres personas con antecedentes policiales

En la madrugada de ayer 04-04-26,
en el marco de recorridas de prevención de ilícitos, efectivos del Grupo de
Respuesta Inmediata Motorizada N°2, llevaron a cabo distintos procedimientos en
la vía pública, donde procedieron a la demora de tres personas en diferentes
circunstancias.
El primero de los procedimientos,
lo concretaron alrededor de las 01:30 horas, en inmediaciones de calles
Yugoslavia y Ombú, donde los uniformados procedieron a la identificación de un
hombre -alias Juanchi- de 40 años de edad, quien se encontraba ocasionando
disturbios en la vía pública, generando intranquilidad a los vecinos del lugar,
por lo que fue demorado y tras las averiguaciones correspondientes el mismo
registraría pedido de captura.
Posteriormente, siendo
aproximadamente las 03:40 horas, en calles Las Piedras y Pitágoras, se demoró e
identifico a un hombre de 24 años de edad, quien se encontraba merodeando, y
tras las primeras averiguaciones resultó que este registraría antecedentes por
delitos contra la propiedad.
Finalmente, cerca de las 08:30
horas, tras tomar conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911,
los efectivos se constituyeron en calle Medrano al 3100, donde procedieron a la
demora de un hombre de 38 años de edad, quien se encontraba ocasionando
disturbios en la vía pública.
Las personas demoradas fueron trasladadas a la dependencia policial correspondiente, a fin de continuar con las diligencias de rigor.