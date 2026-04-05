domingo, 5 de abril de 2026

En distintos procedimientos la Policía demoró a tres personas con antecedentes policiales

En la madrugada de ayer 04-04-26, en el marco de recorridas de prevención de ilícitos, efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N°2, llevaron a cabo distintos procedimientos en la vía pública, donde procedieron a la demora de tres personas en diferentes circunstancias.

El primero de los procedimientos, lo concretaron alrededor de las 01:30 horas, en inmediaciones de calles Yugoslavia y Ombú, donde los uniformados procedieron a la identificación de un hombre -alias Juanchi- de 40 años de edad, quien se encontraba ocasionando disturbios en la vía pública, generando intranquilidad a los vecinos del lugar, por lo que fue demorado y tras las averiguaciones correspondientes el mismo registraría pedido de captura.

Posteriormente, siendo aproximadamente las 03:40 horas, en calles Las Piedras y Pitágoras, se demoró e identifico a un hombre de 24 años de edad, quien se encontraba merodeando, y tras las primeras averiguaciones resultó que este registraría antecedentes por delitos contra la propiedad.

Finalmente, cerca de las 08:30 horas, tras tomar conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911, los efectivos se constituyeron en calle Medrano al 3100, donde procedieron a la demora de un hombre de 38 años de edad, quien se encontraba ocasionando disturbios en la vía pública.

Las personas demoradas fueron trasladadas a la dependencia policial correspondiente, a fin de continuar con las diligencias de rigor.