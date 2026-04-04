La Policía demoró a tres jóvenes y secuestró marihuana en General Paz

El procedimiento lo concretaron en el predio del Balneario Municipal, cuando los efectivos procedieron a la identificación tres de jóvenes -mayores de edad-, quienes entre sus pertenencias poseían una mochila, que en su interior se halló un frasco de vidrio que contenía una sustancia vegetal de similares características a la marihuana, además de elementos relacionados para su consumo.
Por tal motivo, se solicitó la colaboración del personal de la Dirección de Drogas Peligrosas Y Crimen Organizado, quienes efectuaron los correspondientes test, confirmando que se trataba de cogollos de marihuana, por lo que se procedió a la demora de los mismos y su traslado a la dependencia policial, dándose intervención a la Fiscalía en turno.