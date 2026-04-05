Encontraron el cuerpo del joven que cayó con su auto a la Laguna Iberá

En horas de la madrugada de ayer
04-04-26, alrededor de las 03:30 horas, se habría registrado un siniestro en el
acceso a la localidad de Carlos Pellegrini, en el sector del puente sobre la
Laguna Iberá, donde por causas que se tratan de establecer un vehículo habría
despistado y caído al mencionado espejo de agua.
Conforme a las primeras
averiguaciones, el hecho tuvo como protagonista a un automóvil -marca
Volkswagen, modelo Gol Trend-, conducido por un joven de apellido Cabral, de 25
años de edad, quien iba acompañado por otras tres personas -mayores de edad-.
A consecuencia de este siniestro,
los acompañantes lograron salir a la superficie por sus propios medios, no así
el conductor, quien habría quedado atrapado en el interior del rodado,
permaneciendo sumergido en el fondo de la laguna.
Ante esta situación, personal
policial y efectivos de Prefectura Naval Argentina, realizaron las tareas de
búsqueda y extracción del vehículo, quienes cerca de las 07:30 horas, logran
dar con el rodado, el cual fue extraído de la superficie acuática, constatándose
que en su interior se encontraba el cuerpo de joven de apellido Cabral, quien
lamentablemente no presentaba signos vitales.
Al respecto, en el lugar se iniciaron las actuaciones correspondientes con intervención de la Unidad Fiscal en turno de la ciudad de Mercedes, prosiguiéndose con las diligencias de rigor en la dependencia jurisdiccional.