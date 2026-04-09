jueves, 9 de abril de 2026

En operativos de contralor demoran a seis personas, varias con antecedentes y secuestran una moto de dudosa procedencia

En la jornada de ayer 08-04-26, efectivos policiales dependientes del Departamento De Distritos Policiales y Unidades Operativas, del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. 3 y 4- realizando sus labores de prevención, demoraron a varias personas con antecedentes policiales y secuestraron una motocicleta de dudosa procedencia.  

El primer procedimiento lo realizaron los efectivos del -G.R.I.M. IV- cerca de las 08:00 horas, cuando encontrándose por calle Lapacho entre Avenida Armenia y calle Yatay, identificaron a un joven de 21 años de edad, a quien se lo observaba visualizando el interior de las casas y vehículos de la zona, además, tras las primeras averiguaciones, resulto poseer antecedentes policiales, por lo que fue demorado.

De igual forma, cerca de las 10:00 horas, el mismo personal se hallaba por calles Murcia y Malaga, donde visualizaron a dos personas a bordo de un carro de tracción a sangre, transportando una motocicleta en la misma, por lo que, al ser identificados de 21 y 23 años de edad, no supieron justificar la procedencia del rodado, además, uno de ellos, resulto poseer antecedentes policiales, siendo ambos demorados y el rodado secuestrado preventivamente.

También, los efectivos se hallaban por calle Cartagena y Medrano, alrededor de las 11:00 horas, divisaron e identificaron a un hombre de 43 años de edad, el cual se hallaba por calle Las Violetas entre calles Josefina Contte y Rio Dulce, observando detenidamente la zona y vehículos estacionados en el lugar, por lo que fue demorado.

Posteriormente, siendo las 11:30 horas, efectivos del -G.R.I.M. III-, tras ser alertados por el S.I.S 911, de un hombre por calles Hipolito Irigoyen y Uruguay, quien se encontraba presuntamente incumpliendo una medida judicial, por lo que, al dirigirse al lugar, más precisamente por calles Hipolito Irigoyen y Roca, lograron demorar e identificar a un hombre de 38 años de edad, quien, además, en las primeras averiguaciones, resulto poseer antecedentes policiales.

Por último, el mismo personal, hallándose por calles Caa Guazù y Gobernador Pujol, siendo las 16:00 horas aproximadamente, demoraron e identificaron a un hombre de 40 años de edad, el cual se encontraba merodeando, causando intranquilidad en la zona.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde continuaron con los tramites de rigor.