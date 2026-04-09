En operativos de contralor demoran a seis personas, varias con antecedentes y secuestran una moto de dudosa procedencia

El primer procedimiento lo
realizaron los efectivos del -G.R.I.M. IV- cerca de las 08:00 horas, cuando
encontrándose por calle Lapacho entre Avenida Armenia y calle Yatay,
identificaron a un joven de 21 años de edad, a quien se lo observaba
visualizando el interior de las casas y vehículos de la zona, además, tras las
primeras averiguaciones, resulto poseer antecedentes policiales, por lo que fue
demorado.
De igual forma, cerca de las
10:00 horas, el mismo personal se hallaba por calles Murcia y Malaga, donde
visualizaron a dos personas a bordo de un carro de tracción a sangre,
transportando una motocicleta en la misma, por lo que, al ser identificados de 21
y 23 años de edad, no supieron justificar la procedencia del rodado, además,
uno de ellos, resulto poseer antecedentes policiales, siendo ambos demorados y
el rodado secuestrado preventivamente.
También, los efectivos se
hallaban por calle Cartagena y Medrano, alrededor de las 11:00 horas, divisaron
e identificaron a un hombre de 43 años de edad, el cual se hallaba por calle
Las Violetas entre calles Josefina Contte y Rio Dulce, observando detenidamente
la zona y vehículos estacionados en el lugar, por lo que fue demorado.
Posteriormente, siendo las 11:30
horas, efectivos del -G.R.I.M. III-, tras ser alertados por el S.I.S 911, de un
hombre por calles Hipolito Irigoyen y Uruguay, quien se encontraba
presuntamente incumpliendo una medida judicial, por lo que, al dirigirse al
lugar, más precisamente por calles Hipolito Irigoyen y Roca, lograron demorar e
identificar a un hombre de 38 años de edad, quien, además, en las primeras
averiguaciones, resulto poseer antecedentes policiales.
Por último, el mismo personal,
hallándose por calles Caa Guazù y Gobernador Pujol, siendo las 16:00 horas
aproximadamente, demoraron e identificaron a un hombre de 40 años de edad, el
cual se encontraba merodeando, causando intranquilidad en la zona.
Los demorados junto a lo
secuestrado fueron trasladados a las correspondientes comisarias
jurisdiccionales, donde continuaron con los tramites de rigor.