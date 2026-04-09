jueves, 9 de abril de 2026

Esquina: Tras allanamiento recuperan un celular robado, hay un demorado

En la jornada de ayer 08-04-26, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Primera de Esquina, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en relación a una causa que se investiga por – supuesto robo agravado-, diligenciaron una orden de allanamiento, donde recuperaron un teléfono celular y además, detuvieron a un hombre.

El diligenciamiento de la orden judicial, fue realizado en una vivienda ubicada en la citada localidad, donde los efectivos, luego de realizar diversas labores investigativas secuestraron bajo las formalidades legales, un teléfono celular, el cual fuera denunciado como sustraído, además, realizaron la detención de un hombre – alias Huevin de 27 años de edad- quien estaría sindicado como presunto autor del hecho. 

Lo recuperado, junto al detenido fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites al respecto.