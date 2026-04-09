La Policía recuperó chapas de cinc, hierros, mercaderías y varios elementos robados, hay un demorado

En la víspera, efectivos policiales de la Comisaría Décimo Cuarta Urbana en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en relación a una causa que se investiga por – supuesto hurto-, tras realizar distintas labores investigativas, recuperaron varias cosas y además, detuvieron a un hombre, sindicado como presunto autor del hecho.
El procedimiento lo concretaron los efectivos luego de tomar
conocimiento del ilícito ocurrido en una vivienda del Bº Dr. Montaña, donde un
hombre denuncio la sustracción de chapas de cinc, hierros, mercaderías,
perfiles metálicos, entre otras cosas, por lo que, se realizaron amplias tareas
investigativas, lo que posibilito hallar y secuestrar varios de estos
elementos, además, lograron la detención de un hombre – alias Negrito, mayor de
edad-, quien estaría sindicado como presunto autor del hecho.
Lo recuperado junto al detenido, fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con las diligencias al respecto.