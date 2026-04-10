viernes, 10 de abril de 2026

Esquina: Tras allanamiento secuestran un arma de fuego y cartuchos vinculados a un hecho que se investiga

Efectivos policiales de la Comisaria Distrito Primera de Esquina, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, en relación a un legajo judicial que se investiga, diligenciaron una orden de allanamiento, donde secuestraron un arma de fuego y cartuchos.

El mandato fue diligenciado en un domicilio ubicado en la 3ra. Sección del Pasaje El Carmen, donde bajo las formalidades legales, procedieron al secuestro preventivo de una escopeta y varios cartuchos – calibre .16-, los cuales estarían presuntamente vinculados al hecho que se encuentra en curso.

Lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.