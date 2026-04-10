Esquina: Tras allanamiento secuestran un arma de fuego y cartuchos vinculados a un hecho que se investiga

Efectivos policiales de la Comisaria Distrito Primera de Esquina, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, en relación a un legajo judicial que se investiga, diligenciaron una orden de allanamiento, donde secuestraron un arma de fuego y cartuchos.
El mandato fue diligenciado en un domicilio ubicado en la
3ra. Sección del Pasaje El Carmen, donde bajo las formalidades legales,
procedieron al secuestro preventivo de una escopeta y varios cartuchos –
calibre .16-, los cuales estarían presuntamente vinculados al hecho que se
encuentra en curso.
Lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y
trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de
rigor.