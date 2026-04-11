La Policía demoró a dos jóvenes que realizaban maniobras peligrosas en una motocicleta

Personal policial dependientes del GRIM Nº 5, en horas de la madrugada de hoy 11-04-26, momentos en que realizaban tareas de prevención de ilícitos e identificación de personas, lograron por Avenida Maipú y calle Nicaragua observar a dos jóvenes (un hombre y una mujer) a bordo de una motocicleta, realizando maniobras peligrosas, poniendo en riesgo sus vidas y las de terceros.
Por tal motivo, de manera
inmediata, procedieron a la identificación y posterior demora de los mismos,
tratándose de dos mayores de edad, además secuestraron la motocicleta en la que
circulaban -marca Honda Wave de 110cc-.
Los demorados, junto al rodado
secuestrado fueron trasladados hasta la comisaría jurisdiccional
correspondiente a fin de continuar con las diligencias del caso.