sábado, 11 de abril de 2026

La Policía demoró a dos jóvenes que realizaban maniobras peligrosas en una motocicleta

Personal policial dependientes del GRIM Nº 5, en horas de la madrugada de hoy 11-04-26, momentos en que realizaban tareas de prevención de ilícitos e identificación de personas, lograron por Avenida Maipú y calle Nicaragua observar a dos jóvenes (un hombre y una mujer) a bordo de una motocicleta, realizando maniobras peligrosas, poniendo en riesgo sus vidas y las de terceros.

Por tal motivo, de manera inmediata, procedieron a la identificación y posterior demora de los mismos, tratándose de dos mayores de edad, además secuestraron la motocicleta en la que circulaban -marca Honda Wave de 110cc-.

Los demorados, junto al rodado secuestrado fueron trasladados hasta la comisaría jurisdiccional correspondiente a fin de continuar con las diligencias del caso.