General Paz: La Policía demoró a dos personas y secuestró marihuana

En el marco de tareas de prevención de ilícitos llevadas a cabo por efectivos policiales de la Comisaría de Distrito General Paz, en horas de la madrugada de hoy 04-04-26, demoraron a dos personas y secuestraron sustancia de origen vegetal.
El procedimiento lo realizaron cerca de las 01:45 horas, en inmediaciones del barrio San Miguel, lugar donde procedieron a la identificación de dos hombres de 20 años de edad, quienes tenían entre sus pertenencias, un envoltorio que contenía una sustancia vegetal.
Posteriormente, con intervención de personal idóneo de la dependencia policial, se realizó el correspondiente test orientativo, arrojando positivo para marihuana.
Por tal motivo, se procedió al secuestro de la sustancia y a la demora de ambos hombres, siendo puestos a disposición de la unidad fiscal interviniente y trasladados a la citada dependencia policial, donde se continúan con los tramites de rigor.