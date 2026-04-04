sábado, 4 de abril de 2026

Operativo de Seguridad por el Torneo de Apertura de la Pesca del Dorado en Paso de la Patria

La Policía desde la mañana de hoy 04-04-26, se encuentra llevando a cabo el dispositivo especial de seguridad dispuesto con motivo de Torneo de Apertura de la Pesca del Dorado en la localidad de Paso de la Patria, uno de los eventos más convocantes de la región.

El operativo fue diagramado en base a un exhaustivo planeamiento estratégico y contempla la afectación de recursos humanos y logísticos en distintos puntos clave, tanto en zonas urbanas como en sectores costeros y de acceso.

Del mismo participan el Director de la Unidad Regional Nº1 Comisario Mayor Cano Alberto, jefes de distintas dependencias y personal policial de diversas áreas, quienes trabajan de manera coordinada para garantizar el normal desarrollo de las actividades.

Asimismo, se han desplegado controles preventivos, patrullajes dinámicos, presencia en puntos estratégicos y tareas de vigilancia, reforzadas mediante la utilización de herramientas tecnológicas y sistemas de monitoreo, lo que permite una respuesta rápida y eficaz ante cualquier eventualidad.

El dispositivo continuará activo durante toda la duración del evento, con el objetivo de brindar seguridad tanto a los participantes como a turistas y vecinos que se acercan a disfrutar de esta tradicional celebración.

Desde la Institución se solicita a la comunidad colaborar respetando las indicaciones del personal afectado al servicio, contribuyendo así al éxito del operativo.