Operativo de Seguridad por el Torneo de Apertura de la Pesca del Dorado en Paso de la Patria

El operativo fue diagramado en
base a un exhaustivo planeamiento estratégico y contempla la afectación de
recursos humanos y logísticos en distintos puntos clave, tanto en zonas urbanas
como en sectores costeros y de acceso.
Del mismo participan el Director
de la Unidad Regional Nº1 Comisario Mayor Cano Alberto, jefes de distintas
dependencias y personal policial de diversas áreas, quienes trabajan de manera
coordinada para garantizar el normal desarrollo de las actividades.
Asimismo, se han desplegado
controles preventivos, patrullajes dinámicos, presencia en puntos estratégicos
y tareas de vigilancia, reforzadas mediante la utilización de herramientas
tecnológicas y sistemas de monitoreo, lo que permite una respuesta rápida y
eficaz ante cualquier eventualidad.
El dispositivo continuará activo
durante toda la duración del evento, con el objetivo de brindar seguridad tanto
a los participantes como a turistas y vecinos que se acercan a disfrutar de
esta tradicional celebración.
Desde la Institución se solicita a la comunidad colaborar respetando las indicaciones del personal afectado al servicio, contribuyendo así al éxito del operativo.