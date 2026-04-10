viernes, 10 de abril de 2026

La Policía secuestró animales vacunos que eran transportados sin la guía de ganado correspondiente

En la tarde de ayer 09-04-26, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Luis del Palmar, llevaron adelante recorridas de prevención en zonas del Paraje Ensenadita, departamento de San Cosme, oportunidad en que secuestraron animales vacunos que eran trasportados sin la guía de ganado correspondiente.

El procedimiento, lo concretaron alrededor de las 17:00 horas, más precisamente por Ruta Nacional Nº12, km 20 aproximadamente, momentos en que procedieron a detener la marcha de una camioneta -marca Ford Ranger- que remolcaba un tráiler, el cual trasladaba un total de 13 terneros, los cuales, su conductor no contaba con la guía de traslado correspondiente.

Por tal motivo, se procedió al trasladado de los animales hasta la citada dependencia, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes del caso.