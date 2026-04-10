La Policía secuestró animales vacunos que eran transportados sin la guía de ganado correspondiente

En la tarde de ayer 09-04-26, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Luis del Palmar, llevaron adelante recorridas de prevención en zonas del Paraje Ensenadita, departamento de San Cosme, oportunidad en que secuestraron animales vacunos que eran trasportados sin la guía de ganado correspondiente.
El procedimiento, lo concretaron
alrededor de las 17:00 horas, más precisamente por Ruta Nacional Nº12, km 20
aproximadamente, momentos en que procedieron a detener la marcha de una
camioneta -marca Ford Ranger- que remolcaba un tráiler, el cual trasladaba un
total de 13 terneros, los cuales, su conductor no contaba con la guía de
traslado correspondiente.
Por tal motivo, se procedió al
trasladado de los animales hasta la citada dependencia, donde se iniciaron las
actuaciones correspondientes del caso.