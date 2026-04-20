Goya: Encuentran sana y salva a una mujer de 93 años tras una intensa búsqueda

En las primeras horas de este lunes, fue
hallada con vida una mujer de 93 años que era intensamente buscada desde la
tarde de ayer domingo en una zona rural de Goya, tras un amplio operativo de
búsqueda.
Conforme a las primeras diligencias, la misma
se había ausentado de su domicilio con destino a un cementerio de la zona, sin
regresar posteriormente, lo que motivó la inmediata intervención policial tras
la alerta de sus familiares.
En ese contexto, se desplegó un operativo
coordinado por la Unidad Regional II, con la participación de efectivos de la
Policía Rural y Ecológica de Goya y la valiosa colaboración de vecinos del
lugar. Las tareas de rastrillaje se llevaron adelante durante toda la noche,
tanto a pie como a caballo, en un área de difícil acceso y de abundante
vegetación.
Finalmente, en horas de la mañana, la mujer fue
localizada en una zona de monte, desorientada, pero en buen estado general de
salud, dando intervención a las autoridades correspondientes.