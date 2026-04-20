lunes, 20 de abril de 2026

Goya: Encuentran sana y salva a una mujer de 93 años tras una intensa búsqueda

En las primeras horas de este lunes, fue hallada con vida una mujer de 93 años que era intensamente buscada desde la tarde de ayer domingo en una zona rural de Goya, tras un amplio operativo de búsqueda.

Conforme a las primeras diligencias, la misma se había ausentado de su domicilio con destino a un cementerio de la zona, sin regresar posteriormente, lo que motivó la inmediata intervención policial tras la alerta de sus familiares.

En ese contexto, se desplegó un operativo coordinado por la Unidad Regional II, con la participación de efectivos de la Policía Rural y Ecológica de Goya y la valiosa colaboración de vecinos del lugar. Las tareas de rastrillaje se llevaron adelante durante toda la noche, tanto a pie como a caballo, en un área de difícil acceso y de abundante vegetación.

Finalmente, en horas de la mañana, la mujer fue localizada en una zona de monte, desorientada, pero en buen estado general de salud, dando intervención a las autoridades correspondientes.