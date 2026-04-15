miércoles, 15 de abril de 2026

Personas demoradas y rodados secuestrados en diferentes procedimientos

En horas de la madrugada de ayer 14-04-26, efectivos policiales dependientes del comando de patrullas, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a varias personas.

El primero de los procedimientos, lo realizó personal del comando de patrullas, pasada la medianoche en calles Gobernador Gallino y Rolón, cuando demoraron a un joven de 28 años de edad, que circulaba en bicicleta y, al notar la presencia policial, intentó evadir el control. El mismo no contaba con documentación ni pudo justificar su presencia en el lugar

De igual forma, cerca de las 01.00 horas, en Avenidas Aviador Correa y Sarmiento, personal policial demoró a un sujeto –mayor de edad-, que se encontraba observando vehículos estacionados, generando intranquilidad en la zona y conforme a las primeras averiguaciones, registraría antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

Finalmente, en jurisdicción de Comisaría 5ta urbana, se llevó adelante un operativo conjunto dispuesto por el Ministerio de Seguridad y Jefatura de Policía, con participación de distintas unidades operativas. Como resultado, se procedió a la demora de siete personas por falta de documentación, además del secuestro preventivo de una motocicleta y una bicicleta por no acreditar propiedad.

Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.