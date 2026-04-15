Personas demoradas y rodados secuestrados en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos,
lo realizó personal del comando de patrullas, pasada la medianoche en calles
Gobernador Gallino y Rolón, cuando demoraron a un joven de 28 años de edad, que
circulaba en bicicleta y, al notar la presencia policial, intentó evadir el
control. El mismo no contaba con documentación ni pudo justificar su presencia
en el lugar
De igual forma, cerca de las
01.00 horas, en Avenidas Aviador Correa y Sarmiento, personal policial demoró a
un sujeto –mayor de edad-, que se encontraba observando vehículos estacionados,
generando intranquilidad en la zona y conforme a las primeras averiguaciones,
registraría antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.
Finalmente, en jurisdicción de
Comisaría 5ta urbana, se llevó adelante un operativo conjunto dispuesto por el
Ministerio de Seguridad y Jefatura de Policía, con participación de distintas
unidades operativas. Como resultado, se procedió a la demora de siete personas
por falta de documentación, además del secuestro preventivo de una motocicleta
y una bicicleta por no acreditar propiedad.
Los demorados y lo secuestrado
fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los
tramites de cada caso.