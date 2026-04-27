Se puso en funcionamiento el Destacamento de Seguridad Rural y Ecológica en Ramada Paso

El acto contó con la presencia del Subjefe de Policía Crio. Gral. Walter Dario Aceval, el director general de Seguridad Rural y Ecológica Crio. Gral. Walter Gerardo Torres, el director de la Unidad Regional N°1 San Luis del Palmar, intendente de la localidad de Itati y Ramada Paso, autoridades locales y policiales, quienes destacaron la importancia de esta nueva dependencia operativa, que permitirá optimizar las tareas de prevención, control e intervención ante delitos rurales, abigeato y hechos que afecten el medio ambiente.
Esta nueva dependencia tendrá injerencia en la zona y trabajará de manera articulada con otras dependencias policiales, reforzando la presencia institucional y brindando respuestas más rápidas y eficientes a los requerimientos de la comunidad.
Asimismo, el personal asignado contará con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, orientadas a la prevención, el patrullaje y la seguridad integral del sector rural.
Con esta incorporación, la Policía de Corrientes reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la seguridad en todo el territorio provincial, especialmente en aquellas áreas estratégicas vinculadas a la producción y zonas rurales.