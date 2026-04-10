Jornada de alimentación saludable para cadetes de la Escuela de Policía

El Servicio de Nutrición de la Jefatura de Policía con el área de sanidad del Instituto de formación policial, llevaron a cabo una jornada de alimentación en la Escuela de oficiales Gral. José Francisaco de San Martin, el cual fue dictado al personal de cadetes de esa institución.
El objetivo principal del mismo, es brindar talleres
prácticos sobre alimentación saludable adaptada a la vida del policía. Además,
busca transformar la visión del cadete, de ver la comida como un placer
momentáneo a verla como un recurso saludable.
La educación nutricional es la base de la salud operativa.
Un cadete educado nutricionalmente es un oficial más capaz, más resistente y
con mayor salud en su carrera profesional.