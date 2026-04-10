La Policía secuestró productos cárnicos transportados sin las medidas sanitarias correspondientes

En horas de la tarde de ayer 09-04-26, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de General Paz, llevaron adelante operativos de contralor vehicular e identificación de personas en un camino vecinal ubicado en el Paraje Timbo Corà.
En la oportunidad, los
mencionados efectivos procedieron a detener la marcha de una camioneta -marca
Toyota- la cual era conducida por un hombre mayor de edad, quien trasladaba en
el rodado productos cárnicos de animal bubalina recientemente faenado, sin las
medidas sanitarias correspondientes.
Por tal motivo, por disposición de las autoridades judiciales en turno se procedió al secuestro de los productos cárnicos, los cuales fueron trasladados hasta la citada dependencia para su correspondiente desnaturalización.