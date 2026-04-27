lunes, 27 de abril de 2026

Juan Pujol: La Policía recuperó una camioneta denunciada como sustraída

En la jornada de ayer 26-04-26, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Juan Pujol, en el marco de una causa judicial que se encuentra en curso por -supuesto hurto-, tras realizaron una amplia labor de búsqueda, lograron recuperar un rodado que fue denunciado como sustraído.

El procedimiento se llevo a cabo alrededor de las 08:30 horas, luego de que los citados efectivos fueron alertados de la sustracción de una camioneta – marca Volkswagen Amarok-, al respecto, se iniciaron diferentes investigaciones, lo que posibilito localizar el rodado abandonado en un camino vecinal de la localidad, en aparente buen estado general.          

De todo ello se puso en conocimiento de la autoridad fiscal en turno, haciendo mención que por el hecho, hasta el momento no se registran personas aprehendidas, continuándose con las tareas investigativas para lograr el esclarecimiento del caso, continuándose con las diligencias en la citada dependencia.