Juan Pujol: La Policía recuperó una camioneta denunciada como sustraída

En la jornada de ayer 26-04-26, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Juan Pujol, en el marco de una causa judicial que se encuentra en curso por -supuesto hurto-, tras realizaron una amplia labor de búsqueda, lograron recuperar un rodado que fue denunciado como sustraído.
El procedimiento se llevo a cabo
alrededor de las 08:30 horas, luego de que los citados efectivos fueron
alertados de la sustracción de una camioneta – marca Volkswagen Amarok-, al
respecto, se iniciaron diferentes investigaciones, lo que posibilito localizar
el rodado abandonado en un camino vecinal de la localidad, en aparente buen
estado general.
De todo ello se puso en
conocimiento de la autoridad fiscal en turno, haciendo mención que por el
hecho, hasta el momento no se registran personas aprehendidas, continuándose
con las tareas investigativas para lograr el esclarecimiento del caso, continuándose
con las diligencias en la citada dependencia.