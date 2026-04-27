La Policía en diferentes procedimientos demoró a varias personas y secuestró una bicicleta robada

El primer procedimiento lo
realizaron, en horas de la tarde, cuando los efectivos fueron alertados sobre
la presencia de un individuo merodeando la zona y observando vehículos y
domicilios, lo que generaba preocupación entre vecinos. Al ser identificado,
resulto ser un hombre de 27 años de edad, el mismo no pudo acreditar su
identidad ni justificar su permanencia en el lugar, por lo que fue demorado y
trasladado a la dependencia policial correspondiente.
Posteriormente, cerca de las
16.00horas, en otro procedimiento, los uniformados intentaron identificar a un
sujeto que se desplazaba en bicicleta –marca Nordic rodado 29-, quien al
advertir la presencia policial emprendió la huida, abandonando el rodado en su
escape. Tras el secuestro preventivo y las verificaciones correspondientes, se
determinó que la bicicleta registraba pedido de secuestro por hallarse
denunciada como sustraída.
Finalmente, en un tercer
procedimiento, otra persona de 26 años de edad, fue demorada en la vía pública
en razón que se encontraba merodeando la zona sin poder justificar su accionar
ni acreditar su identidad.
En todos los casos, las personas demoradas junto a la bicicleta recuperada fueron trasladadas a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los trámites de rigor que corresponde.