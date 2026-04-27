lunes, 27 de abril de 2026

La Policía en diferentes procedimientos demoró a varias personas y secuestró una bicicleta robada

En la jornada de ayer 26-04-26, efectivos policiales del Departamento de distritos policiales y unidades operativos, en el marco de recorridas de prevención realizadas en distintos puntos de la ciudad, llevaron adelante varios procedimientos que permitieron la demora de varias personas y el secuestro de una bicicleta con pedido.

El primer procedimiento lo realizaron, en horas de la tarde, cuando los efectivos fueron alertados sobre la presencia de un individuo merodeando la zona y observando vehículos y domicilios, lo que generaba preocupación entre vecinos. Al ser identificado, resulto ser un hombre de 27 años de edad, el mismo no pudo acreditar su identidad ni justificar su permanencia en el lugar, por lo que fue demorado y trasladado a la dependencia policial correspondiente.

Posteriormente, cerca de las 16.00horas, en otro procedimiento, los uniformados intentaron identificar a un sujeto que se desplazaba en bicicleta –marca Nordic rodado 29-, quien al advertir la presencia policial emprendió la huida, abandonando el rodado en su escape. Tras el secuestro preventivo y las verificaciones correspondientes, se determinó que la bicicleta registraba pedido de secuestro por hallarse denunciada como sustraída.

Finalmente, en un tercer procedimiento, otra persona de 26 años de edad, fue demorada en la vía pública en razón que se encontraba merodeando la zona sin poder justificar su accionar ni acreditar su identidad.

En todos los casos, las personas demoradas junto a la bicicleta recuperada fueron trasladadas a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los trámites de rigor que corresponde.