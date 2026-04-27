Santa Lucía: Tras un rápido accionar la Policía aprehendió a un hombre que intentaba robar en una vivienda

En la mañana de ayer 26-04-26, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Santa Lucia, tras ser alertados por una mujer, en un rápido y eficaz accionar, aprehendieron a un hombre momentos en que se encontraba cometiendo un hecho delictivo.
El procedimiento se concretó
alrededor de las 11:30 horas, cuando los efectivos hallándose en inmediaciones
del barrio 35 viviendas de la citada localidad, fueron alertados por una mujer
mayor de edad, quien sorprendió a un hombre en el interior de la vivienda de su
pareja, circunstancias en que este se encontraba sustrayendo pertenencias, por
lo que, de manera inmediata acudieron al lugar, realizando rastrillajes por la
zona, logrando divisar y aprehender al mismo, siendo identificado de 27 años de
edad.
El aprehendido fue puesto a disposición de la Unida Fiscal en turno y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.