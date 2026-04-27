La Policía demoró a cuatro personas y secuestró una motocicleta en diferentes circunstancias

El primer procedimiento se
concreto pasadas las 01:30 horas, cuando los efectivos del -G.R.I.M. IV- se
encontraban por calles Las Margaritas y Las Teresitas, observaron e
identificaron a un joven de 25 años de edad deambulando y visualizando los
domicilios de la zona, además, en las primeras averiguaciones registro
antecedentes policiales, siendo demorado.
De igual forma, siendo las 02:45
horas, los mismos efectivos por calles Gregorio Pomar y Risuto, demoraron e
identificaron a un joven de 20 años de edad, quien al observaba los vehículos
estacionados en la zona y al notar la presencia policial intento evadirlos, por
lo que, tras no poder justificar su accionar fue demorado.
Además, el -G.R.I.M. II-
alrededor de las 05:30 horas, por calles Medrano y Cuba, tras observar a un
vehículo automotor realizando maniobras peligrosas, procedieron a detener su
marcha y en colaboración con personal de la Dirección de Tránsito Municipal,
realizaron el secuestro del rodado de – marca Volkswagen Gold Trend- conducido
por una mujer mayor de edad, la cual, tras el test de alcoholemia arrojo
resultado positivo, quedando el rodado bajo el resguardo de los mismos.
También, el mismo personal,
siendo las 10:00 horas, por calles Ramos Mejia y Pasaje California, divisaron e
identificaron a un hombre de 28 años de edad el cual se encontraba observado el
interior de los vehículos estacionados en la zona, además, tras las
correspondientes averiguaciones, registro antecedentes policiales, por lo que
fue demorado.
Por último, alrededor de las
11:00 horas, efectivos del -G.R.I.M. II-, observaron a un hombre circulando en
una motocicleta – marca Honda Wave 110cc.- realizando maniobras peligrosas,
poniendo en riesgo su vida y la de terceros, por lo que, tras detener su
marcha, procedieron a la demora e identificación del mismo, siendo de 32 años
de edad, además, en las primeras averiguaciones registro antecedentes
policiales.
Los demorados fueron trasladados
a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con
los tramites de rigor en cada caso.