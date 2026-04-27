Mburucuyá: La Policía recuperó una motosierra, una cierra circular y un parlante mediano que fueron denunciados como sustraídos

HAY UN DEMORADO
En la jornada de ayer 26-04-26, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Mburucuya, en el marco de un legajo judicial que se investiga, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, tras realizar diversas tareas de investigación, lograron recuperar varias cosas que fueran las denunciadas como sustraídas.
El procedimiento se concreto
luego de que los citados efectivos tomaron conocimiento de un ilícito ocurrido
en la citada localidad, donde personas de identidad desconocida habrían
sustraído de un inmueble una motosierra, una cierra circular y un parlante, por
lo que, realizaron una paciente labor investigativa, lo que posibilito
identificar a los presuntos autores del hecho, además recuperar lo sustraído,
quedando a disposición de la justicia.
Los elementos recuperados fueron
trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de
rigor.