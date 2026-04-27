lunes, 27 de abril de 2026

Mburucuyá: La Policía recuperó una motosierra, una cierra circular y un parlante mediano que fueron denunciados como sustraídos

HAY UN DEMORADO 
En la jornada de ayer 26-04-26, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Mburucuya, en el marco de un legajo judicial que se investiga, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, tras realizar diversas tareas de investigación, lograron recuperar varias cosas que fueran las denunciadas como sustraídas.

El procedimiento se concreto luego de que los citados efectivos tomaron conocimiento de un ilícito ocurrido en la citada localidad, donde personas de identidad desconocida habrían sustraído de un inmueble una motosierra, una cierra circular y un parlante, por lo que, realizaron una paciente labor investigativa, lo que posibilito identificar a los presuntos autores del hecho, además recuperar lo sustraído, quedando a disposición de la justicia.

Los elementos recuperados fueron trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.