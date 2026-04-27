lunes, 27 de abril de 2026

Personas demoradas y motocicletas secuestradas en diferentes procedimientos

En la jornada de ayer 26-04-26, efectivos policiales del Grupo de respuesta inmediata motorizada N°2 -GRIM II- en el marco de los operativos de prevención y control, llevaron adelante distintos procedimientos que derivaron en la demora de una persona y el secuestro de motocicletas en infracción.

El primero de los procedimientos, lo realizaron cerca de las 12.30horas, cuando personal policial procedió a la demora de un joven de 32 años de edad, en inmediaciones de calles Finlandia y Suecia, ya que se encontraba promoviendo desorden en la vía pública, generando intranquilidad entre vecinos. Al momento de su identificación, el mismo no contaba con documentación que acreditara su identidad, y tras las primeras averiguaciones resultó que registraba antecedentes policiales.

Por otra parte, en horas de la tarde, en operativos realizados con la colaboración de personal de Tránsito municipal, se efectuaron controles vehiculares que permitieron retirar de circulación motocicletas cuyos conductores circulaban en infracción a las normativas vigentes, sin medidas de seguridad ni documentación obligatoria.

Cabe destacar que uno de los rodados secuestrados estaría vinculado a grupos, caracterizados por realizar maniobras peligrosas en la vía pública, poniendo en riesgo la seguridad vial.

Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.