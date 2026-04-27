Personas demoradas y motocicletas secuestradas en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos,
lo realizaron cerca de las 12.30horas, cuando personal policial procedió a la
demora de un joven de 32 años de edad, en inmediaciones de calles Finlandia y
Suecia, ya que se encontraba promoviendo desorden en la vía pública, generando
intranquilidad entre vecinos. Al momento de su identificación, el mismo no
contaba con documentación que acreditara su identidad, y tras las primeras
averiguaciones resultó que registraba antecedentes policiales.
Por otra parte, en horas de la
tarde, en operativos realizados con la colaboración de personal de Tránsito
municipal, se efectuaron controles vehiculares que permitieron retirar de
circulación motocicletas cuyos conductores circulaban en infracción a las
normativas vigentes, sin medidas de seguridad ni documentación obligatoria.
Cabe destacar que uno de los
rodados secuestrados estaría vinculado a grupos, caracterizados por realizar
maniobras peligrosas en la vía pública, poniendo en riesgo la seguridad vial.
Los demorados y lo secuestrado
fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los
tramites de cada caso.