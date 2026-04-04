sábado, 4 de abril de 2026

La Policía demoró a “miñoqueros” que provocaban daños en campos privados de Ituzaingó

Productores ganaderos de la zona de Ituzaingó vienen manifestando reiteradas quejas por una práctica ilegal que se repite en distintos establecimientos rurales: el ingreso sin autorización de personas que buscan “miñoca”, una lombriz utilizada como carnada para pesca.

Según indicaron, esta actividad deja graves consecuencias en los campos, que terminan inutilizados por la gran cantidad de pozos. A esto se suma que, en algunos casos, los intrusos provocan incendios para despejar la vegetación y facilitar la extracción.

Ante esta situación, personal de la Policía Rural y Ecológica de Ituzaingó intervino y logró demorar a cinco hombres mayores de edad que se encontraban realizando esta actividad de manera ilegal.

El daño generado no solo afecta la producción, sino que también representa un riesgo: los pozos se convierten en trampas para personas y animales, y en reiteradas ocasiones el ganado resulta lesionado, debiendo incluso ser sacrificado.

Desde el sector remarcan que trabajar es legítimo, pero ingresar a propiedades privadas y causar este tipo de destrozos constituye un delito.