domingo, 5 de abril de 2026

La Policía demoró a tres personas y secuestró una moto en diferentes procedimientos

En la jornada de ayer 05-04-26, efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, en diferentes procedimientos de prevención y seguridad desplegados en distintos sectores de la ciudad, logrando la demora de tres personas y el secuestro de una motocicleta.

El primero de los hechos tuvo lugar en inmediaciones de calles Gato y Mancha y Cura Brochero, donde personal policial diviso a un sujeto que se encontraba observando detenidamente vehículos estacionados y domicilios de la zona, transportando además un caño de agua, por lo que se procedió a la identificación de un joven de 22 años de edad, quien pudo justificar su permanencia en el lugar, ni la procedencia de dicho elemento, por lo que fue demorado.

Posteriormente, alrededor de las 09:30 horas, en la intersección de Avenida Cuarto Centenario y calle Comodoro Rivadavia, observaron a un sujeto que realizaba maniobras peligrosas a bordo de una motocicleta -marca Keller 110c.c-, por lo que se procedió a la demora e identificación del mismos tratándose de un hombre de 45 años de edad, además del al secuestro preventivo del rodado.

Finalmente, en inmediaciones de Avenida Iberá y calle José Hernández, procedieron a la identificación de un joven de 25 años de edad, quien se encontraba en la vía pública observando vehículos y viviendas de la zona y al no poder justificar su presencia en el lugar, fue demorado.

Todos los demorados fueron trasladados a la Comisaría Séptima Urbana, donde se continúan con las diligencias de rigor.