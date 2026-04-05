La Policía demoró a tres personas y secuestró una moto en diferentes procedimientos

El primero de los hechos tuvo
lugar en inmediaciones de calles Gato y Mancha y Cura Brochero, donde personal
policial diviso a un sujeto que se encontraba observando detenidamente
vehículos estacionados y domicilios de la zona, transportando además un caño de
agua, por lo que se procedió a la identificación de un joven de 22 años de
edad, quien pudo justificar su permanencia en el lugar, ni la procedencia de
dicho elemento, por lo que fue demorado.
Posteriormente, alrededor de las
09:30 horas, en la intersección de Avenida Cuarto Centenario y calle Comodoro
Rivadavia, observaron a un sujeto que realizaba maniobras peligrosas a bordo de
una motocicleta -marca Keller 110c.c-, por lo que se procedió a la demora e
identificación del mismos tratándose de un hombre de 45 años de edad, además
del al secuestro preventivo del rodado.
Finalmente, en inmediaciones de
Avenida Iberá y calle José Hernández, procedieron a la identificación de un
joven de 25 años de edad, quien se encontraba en la vía pública observando
vehículos y viviendas de la zona y al no poder justificar su presencia en el
lugar, fue demorado.
Todos los demorados fueron
trasladados a la Comisaría Séptima Urbana, donde se continúan con las
diligencias de rigor.