domingo, 5 de abril de 2026

Varios demorados por disturbios en la vía pública

En la jornada de ayer y madrugada de hoy 05-04-26, efectivos policiales del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas en distintos procedimientos realizados en diferentes puntos de la ciudad, se llevaron a cabo varias demoras de personas por causar disturbios y desórdenes en la vía pública, ocasionado esto intranquilidad a los vecinos y transeúntes del lugar.

El primer procedimiento, lo realizaron en la jornada de ayer en inmediaciones de Avenida Independencia y calle Juan José Castelli, tras tomar conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911, por lo que se procedió a la demora de un joven de 23 años de edad.

Asimismo, en otro procedimiento llevado a cabo en horas de la madrugada de hoy, personal de patrulla motorizada, demoró a cuatro personas, mayores de edad.

Finalmente, cerca de las 05:00 horas, en intersección de calles 25 de Mayo y Buenos Aires, procedieron a la demora de dos jóvenes de 23 y 24 años de edad.

Las personas demoradas fueron trasladadas a las dependencias policiales correspondientes, donde se prosiguen con las diligencias de rigor en cada caso.