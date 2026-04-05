Varios demorados por disturbios en la vía pública

El primer procedimiento, lo realizaron en la jornada de ayer
en inmediaciones de Avenida Independencia y calle Juan José Castelli, tras
tomar conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911, por lo que
se procedió a la demora de un joven de 23 años de edad.
Asimismo, en otro procedimiento llevado a cabo en horas de
la madrugada de hoy, personal de patrulla motorizada, demoró a cuatro personas,
mayores de edad.
Finalmente, cerca de las 05:00 horas, en intersección de
calles 25 de Mayo y Buenos Aires, procedieron a la demora de dos jóvenes de 23
y 24 años de edad.
Las personas demoradas fueron trasladadas a las dependencias
policiales correspondientes, donde se prosiguen con las diligencias de rigor en
cada caso.