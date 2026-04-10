La Policía demoró a un hombre y secuestró una moto de dudosa procedencia

Personal policial dependientes de la Comisaria Cuarta, en horas de la madrugada de hoy 10-04-26, fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, que por inmediaciones de calles Junin y Rioja se encontraba un sujeto, llevando a rastras una motocicleta de dudosa procedencia.
Por tal motivo, los mencionados
efectivos de forma inmediata procedieron a la búsqueda del mismo, logrando
visualizarlo y demorarlo en las inmediaciones, tratándose de un mayor de edad,
quien -según las averiguaciones realizadas- tendría antecedentes delictivos y
pedido de localización, y, además, al momento del procedimiento el mismo no
supo justificar la procedencia del rodado.
La persona demorada y el rodado
secuestrado fueron trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con
las diligencias del caso.