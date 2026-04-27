La Policía en diversos procedimientos demoró a cuatro hombres y secuestró un arma blanca

El primer procedimiento lo
concretaron en la noche de ayer 26-04-26, alrededor de las 22:45 horas, en
inmediaciones de calles Congreso y Ricardo Gutiérrez, donde divisaron a dos
personas que se encontraban observando domicilios y vehículos, generando intranquilidad
entre los vecinos del lugar, por lo que se procedió a su identificación,
tratándose de dos hombres mayores de edad, quienes no supieron justificar su
presencia en el lugar y además entre las prendas de uno de ellos tenía en su
poder un arma blanca -cuchillo de aproximadamente 30cm-, por ellos ambos fueron
demorados.
Seguidamente, cerca de las 23:00
horas, en intersección de calles Bonastre y Cosquín, se procedió a la demora de
un hombre mayor de edad, quien se encontraba observando viviendas y vehículos,
sin poder justificar su permanencia en el lugar.
Posteriormente, siendo
aproximadamente a las 23:30 horas en inmediaciones de calles Arequipa y
Taragüí, divisaron a una persona que se encontraba en aparente estado de
ebriedad, alterando el orden público, siendo identificado y demorado un hombre
mayor de edad.
Finalmente, en la madrugada de
hoy 27-04-26, alrededor de las 01:00 horas, en calles Gobernador Contte y Ex
Vía, demoraron a un hombre mayor de edad, quien se encontraba merodeando la
zona y tras realizar las primeras averiguaciones resulto que el mismo registraría
de una medida cautelar vigente.
Todos los demorados fueron
puestos a disposición de la autoridad competente, y trasladados a las
comisarías jurisdiccionales para las diligencias de rigor.