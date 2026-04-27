lunes, 27 de abril de 2026

La Policía en diversos procedimientos demoró a cuatro hombres y secuestró un arma blanca

Efectivos policiales pertenecientes al Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº5, en momentos que se encontraban de recorridas de prevención de ilícitos en diversos procedimientos, lograron la demora de cuatro hombres y el secuestro de un arma blanca.

El primer procedimiento lo concretaron en la noche de ayer 26-04-26, alrededor de las 22:45 horas, en inmediaciones de calles Congreso y Ricardo Gutiérrez, donde divisaron a dos personas que se encontraban observando domicilios y vehículos, generando intranquilidad entre los vecinos del lugar, por lo que se procedió a su identificación, tratándose de dos hombres mayores de edad, quienes no supieron justificar su presencia en el lugar y además entre las prendas de uno de ellos tenía en su poder un arma blanca -cuchillo de aproximadamente 30cm-, por ellos ambos fueron demorados. 

Seguidamente, cerca de las 23:00 horas, en intersección de calles Bonastre y Cosquín, se procedió a la demora de un hombre mayor de edad, quien se encontraba observando viviendas y vehículos, sin poder justificar su permanencia en el lugar.

Posteriormente, siendo aproximadamente a las 23:30 horas en inmediaciones de calles Arequipa y Taragüí, divisaron a una persona que se encontraba en aparente estado de ebriedad, alterando el orden público, siendo identificado y demorado un hombre mayor de edad.

Finalmente, en la madrugada de hoy 27-04-26, alrededor de las 01:00 horas, en calles Gobernador Contte y Ex Vía, demoraron a un hombre mayor de edad, quien se encontraba merodeando la zona y tras realizar las primeras averiguaciones resulto que el mismo registraría de una medida cautelar vigente.

Todos los demorados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, y trasladados a las comisarías jurisdiccionales para las diligencias de rigor.