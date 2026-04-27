La Policía en diferentes procedimientos demoró a un menor y secuestró dos moto tras maniobras evasivas

El primero de los procedimientos,
ocurrió en inmediaciones de la zona de Plaza Mercosur, donde los efectivos
observaron a un joven que circulaba en una motocicleta en condiciones
irregulares. Al advertir la presencia policial, el conductor intentó darse a la
fuga, iniciándose un seguimiento controlado que culminó a pocas cuadras, donde
fue demorado, tratándose de un menor de 17 años de edad. Tras las
verificaciones, se constató que no poseía documentación del rodado.
En otro procedimiento, en
cercanías del barrio Cremonte, los uniformados detectaron a un motociclista
que, al intentar ser identificado, emprendió la huida realizando maniobras
peligrosas, incluso circulando en contramano y por espacios verdes. El seguimiento
finalizó cuando el conductor abandonó el rodado en la vía pública e ingresó a
un domicilio, logrando evadirse, no obstante, procedieron al secuestro
preventivo del rodado.
El demorado junto a los rodados
fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los
trámites de cada caso.