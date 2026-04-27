lunes, 27 de abril de 2026

La Policía en diferentes procedimientos demoró a un menor y secuestró dos moto tras maniobras evasivas

Durante la madrugada de hoy, personal del Comando Patrulla, en el marco de recorridas de prevención realizadas en diferentes puntos de la ciudad, posibilitaron la demora de un menor de edad y el secuestro de dos motocicletas.

El primero de los procedimientos, ocurrió en inmediaciones de la zona de Plaza Mercosur, donde los efectivos observaron a un joven que circulaba en una motocicleta en condiciones irregulares. Al advertir la presencia policial, el conductor intentó darse a la fuga, iniciándose un seguimiento controlado que culminó a pocas cuadras, donde fue demorado, tratándose de un menor de 17 años de edad. Tras las verificaciones, se constató que no poseía documentación del rodado.

En otro procedimiento, en cercanías del barrio Cremonte, los uniformados detectaron a un motociclista que, al intentar ser identificado, emprendió la huida realizando maniobras peligrosas, incluso circulando en contramano y por espacios verdes. El seguimiento finalizó cuando el conductor abandonó el rodado en la vía pública e ingresó a un domicilio, logrando evadirse, no obstante, procedieron al secuestro preventivo del rodado.

El demorado junto a los rodados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los trámites de cada caso.