lunes, 27 de abril de 2026

Personas demoradas y elementos secuestrados en distintos procedimientos

En la jornada de ayer 26-04-26, efectivos policiales del Grupo de respuesta inmediata motorizada GRIM, en el marco de los operativos de prevención desplegados en la ciudad, llevaron adelante una serie de intervenciones que permitieron la demora de varias personas y el secuestro de motocicletas.

En uno de los procedimientos, alrededor de las 12.00 horas, efectivos del GRIM V, demoraron a dos sujetos –mayores de edad, quienes se encontraban observando vehículos y personas en la vía pública, sin poder justificar su accionar ni acreditar documentación del rodado en el que se movilizaban.

Asimismo, en otro procedimiento realizado en la zona céntrica, personal policial del GRIM I, fue alertado sobre un sujeto que intentaba forzar aberturas de domicilios, más precisamente   en inmediaciones de calle Tucumán y Mariano Moreno. Tras un rápido despliegue, se logró ubicar a un hombre de 44 años de edad con características coincidentes, quien intentó darse a la fuga, pero fue interceptado a los pocos metros. En su poder se halló una batería de motocicleta cuya procedencia no pudo justificar, siendo demorado y trasladado a la dependencia correspondiente, donde se determinó que registraría antecedentes policiales.

Por otra parte, personal del GRIM V, en inmediaciones de Av. Maipú y calle Los Guaraníes, demoró a un sujeto al ser detectados merodeando domicilios y generando intranquilidad entre vecinos, sin poder acreditar su identidad ni justificar su permanencia en el lugar.

Finalmente, en inmediaciones de calle Los tulipanes y Sevilla de esta ciudad, también personal del GRIM, procedió a la demora de un sujeto de 25 años de edad, que se encontraba merodeando, y quien no contaba con sus documentaciones personales, además no supo justificar su accionar ni presencia en el lugar.

Todos los involucrados y lo secuestrado fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes, y se prosigue con los trámites que corresponden.