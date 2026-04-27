Personas demoradas y elementos secuestrados en distintos procedimientos

En uno de los procedimientos,
alrededor de las 12.00 horas, efectivos del GRIM V, demoraron a dos sujetos
–mayores de edad, quienes se encontraban observando vehículos y personas en la
vía pública, sin poder justificar su accionar ni acreditar documentación del
rodado en el que se movilizaban.
Asimismo, en otro procedimiento
realizado en la zona céntrica, personal policial del GRIM I, fue alertado sobre
un sujeto que intentaba forzar aberturas de domicilios, más precisamente en inmediaciones de calle Tucumán y Mariano
Moreno. Tras un rápido despliegue, se logró ubicar a un hombre de 44 años de
edad con características coincidentes, quien intentó darse a la fuga, pero fue
interceptado a los pocos metros. En su poder se halló una batería de
motocicleta cuya procedencia no pudo justificar, siendo demorado y trasladado a
la dependencia correspondiente, donde se determinó que registraría antecedentes
policiales.
Por otra parte, personal del GRIM
V, en inmediaciones de Av. Maipú y calle Los Guaraníes, demoró a un sujeto al
ser detectados merodeando domicilios y generando intranquilidad entre vecinos,
sin poder acreditar su identidad ni justificar su permanencia en el lugar.
Finalmente, en inmediaciones de
calle Los tulipanes y Sevilla de esta ciudad, también personal del GRIM,
procedió a la demora de un sujeto de 25 años de edad, que se encontraba
merodeando, y quien no contaba con sus documentaciones personales, además no supo
justificar su accionar ni presencia en el lugar.
Todos los involucrados y lo secuestrado fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes, y se prosigue con los trámites que corresponden.