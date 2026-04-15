miércoles, 15 de abril de 2026

Policías ayudaron a una mujer a dar a luz en un patrullero

En la tarde de ayer 14-04-26, la Sargento Ayudante Fernández Lorena y el cabo Navarro Miguel Ángel de la Comisaria Décimo Cuarta, momentos en que realizaban recorridas de prevención, fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, que en un domicilio ubicado en el barrio Dr. Montaña una mujer se encontraba en trabajo de parto, por lo que de manera inmediata se dirigieron hasta el lugar, donde se encontraba además la Oficial Sub Ayudante Mayra Romero del Comando de Patrullas, quien se hallaba junto a la mujer colaborando en la situación.

Ante tal situación, los mencionados Suboficiales dependientes de la Comisaria Decimo Cuarta, procedieron al traslado de la mujer hacia el Hospital Vidal, donde una vez llegado al lugar y antes de descender del móvil policial el personal policial observa que la cabeza del bebe ya se encontraba exteriorizada, por lo que rápidamente asisten a la misma, quien dio a luz a una beba, siendo también asistidas en el lugar por personal de emergencias del citado Hospital, quienes una vez finalizado el proceso informaron que tanto la madre como la recién nacida se encontraban en buen estado de salud.

Cabe desatacar en esta oportunidad, el excelente, rápido y profesional accionar de los efectivos, quienes en esta oportunidad ayudaron a dar a luz a una mujer, sin dudar y siempre brindando el servicio ante cualquier situación.

Personal actuante:

-Sargento Ayudante Fernández Lorena y el cabo Navarro Miguel Ángel de la Comisaria Décimo Cuarta

-Oficial Sub Ayudante Mayra Romero del Comando Patrulla.