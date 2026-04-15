Policías ayudaron a una mujer a dar a luz en un patrullero

Ante tal situación, los
mencionados Suboficiales dependientes de la Comisaria Decimo Cuarta,
procedieron al traslado de la mujer hacia el Hospital Vidal, donde una vez
llegado al lugar y antes de descender del móvil policial el personal policial
observa que la cabeza del bebe ya se encontraba exteriorizada, por lo que
rápidamente asisten a la misma, quien dio a luz a una beba, siendo también
asistidas en el lugar por personal de emergencias del citado Hospital, quienes
una vez finalizado el proceso informaron que tanto la madre como la recién
nacida se encontraban en buen estado de salud.
Cabe desatacar en esta
oportunidad, el excelente, rápido y profesional accionar de los efectivos,
quienes en esta oportunidad ayudaron a dar a luz a una mujer, sin dudar y
siempre brindando el servicio ante cualquier situación.
Personal actuante:
-Sargento Ayudante Fernández
Lorena y el cabo Navarro Miguel Ángel de la Comisaria Décimo Cuarta
-Oficial Sub Ayudante Mayra
Romero del Comando Patrulla.