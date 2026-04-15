Saladas: Tras allanamiento la Policía secuestró una planta de marihuana

En relación a una causa judicial iniciado por supuesto Robo, personal policial dependientes de las Comisarias de Distrito Primera y Segunda de Saladas diligenciaron en la jornada de ayer 14-04-26 una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en el Barrio Centenario de esa localidad, donde si bien no hallaron elementos relacionados a la causa, lograron hallar y secuestrar una planta de Marihuana.
El procedimiento, lo concretaron
los mencionados efectivos, más precisamente en un domicilio ubicado por calle
España, donde -en el patio trasero del domicilio- lograron hallar y secuestrar
una planta de más de 3 metros aproximadamente, el cual, tras efectuar su
correspondiente test orientativo, el mismo arrojo positivo para Marihuana.
La planta secuestrada fue puesta
disposición de la justicia y traslada hasta la citada comisaría 1ra donde se
llevan a cabo las diligencias del caso.