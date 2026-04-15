miércoles, 15 de abril de 2026

Saladas: Tras allanamiento la Policía secuestró una planta de marihuana

En relación a una causa judicial iniciado por supuesto Robo, personal policial dependientes de las Comisarias de Distrito Primera y Segunda de Saladas diligenciaron en la jornada de ayer 14-04-26 una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en el Barrio Centenario de esa localidad, donde si bien no hallaron elementos relacionados a la causa, lograron hallar y secuestrar una planta de Marihuana.

El procedimiento, lo concretaron los mencionados efectivos, más precisamente en un domicilio ubicado por calle España, donde -en el patio trasero del domicilio- lograron hallar y secuestrar una planta de más de 3 metros aproximadamente, el cual, tras efectuar su correspondiente test orientativo, el mismo arrojo positivo para Marihuana.

La planta secuestrada fue puesta disposición de la justicia y traslada hasta la citada comisaría 1ra donde se llevan a cabo las diligencias del caso.