Allanamiento en Paso de los Libres: Demoran a un joven y secuestran marihuana

Los distintos trabajos de
investigación desplegados, llevó a los policías a diligenciar una orden de
allanamiento, en una vivienda del barrio Facundo Quiroga de esa ciudad, para lo
cual contaron la valiosa colaboración de personal de la Comisaria de Distrito
Tercera, Comisaria de la Mujer y el Menor, G.T.O, G.R.I.M y Sección Canes
dependientes de la Unidad Regional IV Paso de los Libres, quienes en dicha
oportunidad procedieron a la aprehensión de un joven de 20 años de edad, además
hallaron y secuestraron sustancia de origen vegetal que, tras el
correspondiente tes orientativo, arrojó positivo para marihuana, asimismo,
secuestraron un teléfono celular -marca Samsung Galaxy A05-, el cual sería
interés para la investigación.
En este contexto, el joven junto
a lo secuestrado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la
citada dependencia policial donde se continua con las diligencias del caso.