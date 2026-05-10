domingo, 10 de mayo de 2026

Allanamiento en Paso de los Libres: Demoran a un joven y secuestran marihuana

En la mañana de ayer 09-05-26, efectivos policiales de la División Drogas Peligrosas de Paso de los Libres en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de un legajo de investigación que se encuentra en trámite, tras diligenciar una orden de allanamiento, secuestraron marihuana y aprehendieron a un joven que estaría vinculado con la causa.

Los distintos trabajos de investigación desplegados, llevó a los policías a diligenciar una orden de allanamiento, en una vivienda del barrio Facundo Quiroga de esa ciudad, para lo cual contaron la valiosa colaboración de personal de la Comisaria de Distrito Tercera, Comisaria de la Mujer y el Menor, G.T.O, G.R.I.M y Sección Canes dependientes de la Unidad Regional IV Paso de los Libres, quienes en dicha oportunidad procedieron a la aprehensión de un joven de 20 años de edad, además hallaron y secuestraron sustancia de origen vegetal que, tras el correspondiente tes orientativo, arrojó positivo para marihuana, asimismo, secuestraron un teléfono celular -marca Samsung Galaxy A05-, el cual sería interés para la investigación.

En este contexto, el joven junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la citada dependencia policial donde se continua con las diligencias del caso.