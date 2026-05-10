domingo, 10 de mayo de 2026

La Policía aprehendió a un hombre con pedido de captura

Efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebato, en la mañana de ayer 09-05-26, en momentos que realizaban recorridas de prevención de ilícitos por distintos puntos de esta ciudad capital, lograron aprehender a un hombre que registraba pedido de captura.

El procedimiento lo concretaron cuando el personal policial realizaba recorridas por Avenida Independencia y calle Güemes, donde observaron a un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta y al notar la presencia policial intento darse a la fuga, por lo que, ante esta situación, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre mayor de edad, quien según las primeras averiguaciones aparentemente estaría vinculado a un hecho delictivo y registraría pedido de captura.

Al respecto, el hombre junto con la motocicleta, fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se continuaron con las diligencias de rigor, con conocimiento de las autoridades judiciales competentes.