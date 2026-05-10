La Policía aprehendió a un hombre con pedido de captura

El procedimiento lo concretaron
cuando el personal policial realizaba recorridas por Avenida Independencia y
calle Güemes, donde observaron a un hombre que circulaba a bordo de una
motocicleta y al notar la presencia policial intento darse a la fuga, por lo
que, ante esta situación, los efectivos procedieron a la aprehensión de un
hombre mayor de edad, quien según las primeras averiguaciones aparentemente
estaría vinculado a un hecho delictivo y registraría pedido de captura.
Al respecto, el hombre junto con
la motocicleta, fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se
continuaron con las diligencias de rigor, con conocimiento de las autoridades
judiciales competentes.