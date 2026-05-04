Curuzú Cuatiá: Demoran a un hombre que intentó robar una motocicleta

El viernes 01-05-26, efectivos policiales dependientes de las Comisaria de Distrito primera de Curuzú Cuatiá fueron alertados que por calles Chiclana y Juan Pujol se hallaba un sujeto quien habría sido reducido por vecinos del lugar luego de que intentara sustraer una motocicleta del interior de un domicilio.
Por tal motivo, los mencionados
efectivos en forma conjunta con personal de la Comisaria de Distrito Tercera se
dirigieron hasta el lugar, donde identificaron y demoraron al mismo, tratándose
de un mayor de 29 años de edad.
El demorado fue trasladado hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar con las diligencias del caso.