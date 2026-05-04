Policías lograron salvarle la vida a una menor tras aplicar maniobras de Heimlich

El hecho se registró alrededor de
las 18:00 horas, cuando dos mujeres se presentaron de urgencia en la guardia de
prevención del G.I.R., solicitando auxilio, manifestando que su bebé no
respiraba. Ante la crítica situación, la Oficial Auxiliar Natalia Pérez y el
Sargento Gerardo Barberán tomaron de inmediato a la menor, y comenzaron a
practicarle maniobras de primeros auxilios -Heimlich-, y de manera inmediata y
simultánea se dispuso el traslado urgente en el móvil policial, realizando el
desplazamiento con celeridad hacia el Hospital Pediátrico Juan Pablo II.
Durante el trayecto, la funcionaria policial continuó con las maniobras de
reanimación, logrando que, minutos después, la bebé reaccionara.
Una vez arribados al nosocomio,
la menor fue asistida por el médico quedando en observación para un mejor
control de su estado de salud.
Este importante accionar resalta la capacitación, vocación de servicio y compromiso del personal policial, cuya rápida intervención resultó fundamental para preservar la vida de la menor.