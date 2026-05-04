lunes, 4 de mayo de 2026

Policías lograron salvarle la vida a una menor tras aplicar maniobras de Heimlich

En la tarde de ayer 03-05-26, efectivos policiales del Grupo de Intervención Rápida (G.I.R.) protagonizaron un destacado accionar que permitió salvar la vida de una menor de tan solo 10 meses de edad.

El hecho se registró alrededor de las 18:00 horas, cuando dos mujeres se presentaron de urgencia en la guardia de prevención del G.I.R., solicitando auxilio, manifestando que su bebé no respiraba. Ante la crítica situación, la Oficial Auxiliar Natalia Pérez y el Sargento Gerardo Barberán tomaron de inmediato a la menor, y comenzaron a practicarle maniobras de primeros auxilios -Heimlich-, y de manera inmediata y simultánea se dispuso el traslado urgente en el móvil policial, realizando el desplazamiento con celeridad hacia el Hospital Pediátrico Juan Pablo II. Durante el trayecto, la funcionaria policial continuó con las maniobras de reanimación, logrando que, minutos después, la bebé reaccionara.

Una vez arribados al nosocomio, la menor fue asistida por el médico quedando en observación para un mejor control de su estado de salud.

Este importante accionar resalta la capacitación, vocación de servicio y compromiso del personal policial, cuya rápida intervención resultó fundamental para preservar la vida de la menor.