Itatí: Tras un rápido accionar la Policía recuperó una moto robada

Personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito Itati, llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo registrado en esa localidad -sustracción de motocicleta- la cual finalmente lograron recuperar en zonas del barrio Ibiray.
El procedimiento, lo concretaron
en la jornada de ayer 03-04-26, siendo la motocicleta de marca Honda Wave de
110, la cual se encontraba abandonada entre las malezas.
El rodado recuperado, fue puesto
a disposición de la justicia y trasladado hasta la mencionada dependencia a fin
de continuar con las diligencias del caso.