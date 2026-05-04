lunes, 4 de mayo de 2026

Itatí: Tras un rápido accionar la Policía recuperó una moto robada

Personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito Itati, llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo registrado en esa localidad -sustracción de motocicleta- la cual finalmente lograron recuperar en zonas del barrio Ibiray.

El procedimiento, lo concretaron en la jornada de ayer 03-04-26, siendo la motocicleta de marca Honda Wave de 110, la cual se encontraba abandonada entre las malezas.

El rodado recuperado, fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la mencionada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.