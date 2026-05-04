Detienen a un hombre con pedido de captura

Efectivos policiales dependientes de la Dirección Trata de Personas, Búsqueda y Captura llevaron adelante minuciosas tareas investigativas en relación a una causa judicial en el cual se solicita la detención de un hombre mayor de edad, y por el cual luego de un seguimiento y trabajos llevados a cabo, con la colaboración de personal policial de la DDI de la Ciudad de Pehuajó y de la ciudad de Carmen de Areco, Provincia de Buenos aires lograron finalmente detener al mismo.
El procedimiento, se llevó a cabo
por Rutas Nacionales Nº 7 y 51 de la Provincia de Buenos Aires, donde el
personal de esa jurisdicción detuvo la marcha de un camión -marca Iveco- en el
cual se trasladaba esta persona, procediéndose a la detención del mismo y
puesto a disposición de la justicia correspondiente.
La persona detenida, fue
trasladado hasta la dependencia policial a fin de realizar los trámites
correspondientes para su posterior trasladado hasta esta Provincia.