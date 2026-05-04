La Policía secuestró una camioneta que trasladaba caballos sin las documentaciones correspondientes

Ayer 03-05-26, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Transito y Caminera, momentos en que realizaban operativos de contralor en Ruta Provincial N.º 99 y Avenida Centenario, procedieron a detener la marcha de una camioneta -marca Ford Ranger- con tráiler el cual trasladaba tres animales equinos.
Posteriormente, continuando con
el procedimiento se logró observar que los animales no contaban con marcas ni
señales, y cuyo conductor -un hombre de 33 años de edad- no supo acreditar su
propiedad.
Por tal motivo, se dio
intervención al personal de la Unidad Especial Rural y Ecológica quienes
procedieron ala demora de la persona y el secuestro del rodado junto a los
equinos, siendo trasladados hasta la dependencia correspondiente a fin de
continuar con los tramites del caso.