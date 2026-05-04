lunes, 4 de mayo de 2026

La Policía secuestró una camioneta que trasladaba caballos sin las documentaciones correspondientes

Ayer 03-05-26, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Transito y Caminera, momentos en que realizaban operativos de contralor en Ruta Provincial N.º 99 y Avenida Centenario, procedieron a detener la marcha de una camioneta -marca Ford Ranger- con tráiler el cual trasladaba tres animales equinos.

Posteriormente, continuando con el procedimiento se logró observar que los animales no contaban con marcas ni señales, y cuyo conductor -un hombre de 33 años de edad- no supo acreditar su propiedad.

Por tal motivo, se dio intervención al personal de la Unidad Especial Rural y Ecológica quienes procedieron ala demora de la persona y el secuestro del rodado junto a los equinos, siendo trasladados hasta la dependencia correspondiente a fin de continuar con los tramites del caso.